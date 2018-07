Novo tablet da Apple começar a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira; preços oficiais ainda não foram divulgados

SÃO PAULO – O novo iPad começa a ser vendido no Brasil nesta sexta-feira, 11, e a TIM já confirmou os preços do aparelho: o tablet será vendido pela operadora a partir de R$ 1.560 (modelo com Wi-Fi e 3G de 16 Gigabytes). O modelo Wi-Fi + 3G de 32 GB sairá por R$ 1.999 e o de 64 GB, por R$ 2.249.

Nesta quarta-feira, 9, a Apple apresentou o novo modelo de seu tablet para jornalistas no luxuoso Hotel Unique, em São Paulo, mas não confirmou os preços oficiais.

A Fnac também confirmou que começará a vender o aparelho nesta sexta-feira, quando abrirá suas lojas às 9hs, uma hora antes do habitual.

Terceira versão do tablet da empresa, o novo iPad se destaca pela tela Retina (a mesma usada no iPhone 4 e no iPhone 4S) de resolução 2048 x 1536 pixels, pelo processador duas vezes mais rápido que o antecessor e pelo suporte à conexão 4G.

O Link testou o produto logo que ele saiu nos EUA e Europa. Veja no vídeo abaixo: