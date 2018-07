FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, assumiu publicamente que é gay em um artigo que escreveu na revista Businessweek, da Bloomberg.

Cook nunca havia admitido sua orientação sexual. “Embora eu nunca tenha negado a minha sexualidade, eu também nunca a assumi publicamente até agora. Então, deixe-me ser claro: Tenho orgulho de ser gay, e considero ser gay um dos melhores presentes que Deus me deu”, escreveu Cook no artigo.

No texto, Cook diz que sua homossexualidade o ajudou a entender melhor o que significa ser uma minoria. “É difícil e desconfortável muitas vezes, mas me deu confiança para ser eu mesmo, para seguir meu próprio caminho e crescer diante de adversidades e intolerância. Também me deu uma pele forte como a de um rinoceronte, o que vem a calhar quando você é o CEO da Apple”, afirmou.

Cook sempre participou de publicamente de eventos em prol da diversidade e disse que embora não se considere um ativista, percebe que se beneficiou do sacrifício de outros pela causa, por isso sentiu que deveria assumir publicamente sua orientação sexual. “Se escutar que o CEO da Apple é gay pode ajudar alguém a ficar em paz com quem ele ou ela é, ou trazer conforto para qualquer pessoa que se sente sozinha, ou para inspirar pessoas que a insistir na sua igualdade, então vale a pena trocar isso pela minha privacidade”, diz.

Em junho, Cook liderou a participação de 5 mil funcionários da Apple durante a Parada do Orgulho Gay em São Francisco, na Califórnia