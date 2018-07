SÃO PAULO – A TIM afirmou nesta sexta-feira, 31, que seus diretores e sua controladora, Telecom Italia, não estão participando de qualquer discussão para a venda da operadora, diante de rumores publicados na imprensa de que rivais fecharam acordo para fazer uma oferta.

“A companhia informa que ambos os diretores e a Telecom Italia não têm qualquer conhecimento e não estão tomando parte em qualquer discussão que visa uma possível venda da companhia”, disse a segunda maior operadora celular do Brasil em comunicado.

As ações da TIM tinham forte alta nesta sexta-feira, disparando mais de 12% às 13h09, enquanto o Ibovespa tinha ganho de 2,03%.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo publicou que os grupos de telecomunicações Claro, Vivo e Oi fecharam acordo para apresentarem uma proposta de compra da TIM.

As ações da Oi chegaram a subir mais de 20% mais cedo, na maior alta desde outubro de 2008. Analistas consideram que a empresa, que tem dívida de R$ 46 bilhões, conseguiria obter musculatura para enfrentar rivais no Brasil se combinar com a TIM.

Em meados deste mês, o presidente-executivo da Telecom Italia, Marco Patuano, reafirmou no Brasil que a TIM não estava à venda e que tinha os recursos que precisava para investir em suas redes de telecomunicações.

Porém, o executivo voltou a dizer na ocasião que a Telecom Italia não deixaria de avaliar eventuais ofertas que gerassem valor aos acionistas, considerando a importância estratégica que o Brasil tem para a companhia atualmente.

A reportagem da Folha foi publicada um dia após a Oi afirmou em comunicado ao mercado que não havia qualquer definição ou acordo sobre eventual compra da TIM.

