SÃO PAULO – A operadora de telecomunicações TIM ampliará na próxima terça-feira sua parceria com o aplicativo de comunicação WhatsApp, do Facebook, informou à Reuters o diretor de marketing da TIM, Roger Solé.

A partir da semana que vem, todos os planos pré-pagos e pós-pagos da operadora que incluam dados terão WhatsApp ilimitado, ou seja, o uso do aplicativo de troca de mensagens não será descontado da franquia de dados contratada pelo cliente.

Desde o fim do ano passado, a oferta de WhatsApp ilimitado estava restrita a dois planos específicos, o Controle WhatsApp (que incluía dados e SMS) e o Liberty Express (pós-pago que incluía dados, voz e SMS).

Segundo Solé, o acordo com o WhatsApp não é financeiro, mas o executivo recusou-se a dar detalhes da parceria. “O uso de WhatsApp é fenômeno no Brasil. Esperamos fidelizar nossa base de clientes (…) e trazer clientes conectados da concorrência”, declarou. A TIM não informou quantos clientes de sua base utilizam WhatsApp.

Na quarta-feira, a concorrente Claro anunciou iniciativa que vai no sentido contrário, encerrando a parceria que tinha até então com as redes sociais Twitter e Facebook, mas ampliando a franquia de dados dos clientes sem pagamento adicional.

As parcerias entre operadoras e redes sociais é criticada por alguns especialistas por ferir a chamada neutralidade da rede, princípio do Marco Civil da Internet, espécie de constituição da Web em fase de regulamentação no país.

O princípio prevê que as operadoras ofereçam acesso igualitário aos sites, sem privilégios a determinados aplicativos.

Para Solé, esse tipo de parceria não viola a neutralidade. “Sem dúvida a Internet tem que ser completa, tanto é assim que nós não oferecemos o benefício do WhatsApp a não ser que o cliente já esteja comprando o pacote de dados”, declarou.

