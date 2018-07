A operadora controlada pela Telecom Italia passou a Claro e acumula uma distância já de 600 mil aparelhos

Frente de loja da TIM na Avenida Paulista, em São Paulo. FOTO: Jonne Roriz/AE

SÃO PAULO – A TIM Participações superou a Claro em mais de 600 mil acessos móveis em julho e assumiu a segunda colocação em de telefonia móvel no país pela primeira vez desde setembro de 2008.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em outra frente, a companhia está em conversas com provedores de conteúdo para potencial parceria para oferta de serviços de TV paga no país, para utilizar o potencial de sua rede após a aquisição da AES Atimus por R$ 1,6 bilhão, anunciada em julho.

A TIM, controlada pela Telecom Italia, possuía no final de julho market share de 25,78% no mercado brasileiro de acessos móveis, com 56,8 milhões de acessos móveis, enquanto a Claro, da mexicana América Móvil, aparecia com 25,51%, totalizando 56,2 milhões de linhas, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em junho, ambas estavam tecnicamente empatadas em market share, mas a Claro possuía ligeira vantagem sobre a concorrente. “Este é o sexto trimestre que temos mostrado forte aceleração (da base de assinantes)”, disse à Reuters nesta terça-feira o diretor comercial da TIM, Lorenzo Lindner, em entrevista por telefone.

Lindner refuta que os acessos móveis da TIM estejam “sujos”, ou seja, de que muitas das linhas pré-pagas na base da operadora sejam de chips inutilizados que não geram receita e implicam em custos para a companhia, mas contam como market share.

“Temos uma das regras mais rígidas do mercado (para eliminação de linhas inutilizadas)”, disse Lindner, sem revelar qual o prazo sem utilização que resulta na terminação de uma linha. Segundo ele, 85% dos acessos móveis da TIM são pré-pagos.

A Vivo, do grupo Telefónica, continua na liderança e tinha no fim do mês passado participação de mercado de 29,53%, com 65,1 milhões de clientes, segundo a Anatel.

A Oi aparece em quarto lugar, com market share de 18,85%.

TV paga. Na semana passada, o Senado aprovou o projeto de lei 116 (PL-116), que permite às companhias telefônicas oferecer serviços de TV paga em suas redes de cabo e fibra ótica.

“Estamos negociando parceria com provedores de conteúdo”, disse o diretor da TIM, acrescentando que um serviço de TV paga pode ser oferecido ao consumidor “provavelmente” em 2012.

Segundo o executivo, a TIM também vai priorizar a oferta de Internet de alta velocidade (entre 50 e 100 megabits por segundo) nos próximos meses utilizando os 5,5 mil quilômetros de rede da Atimus.

/Reuters