Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A TIM começa a ofertar sua banda larga fixa de alta velocidade em formato dedicado a empresas. Por meio do TIM Live, a operadora pretende vender pacotes de 10 mega por R$ 999 e de 30 mega, por R$ 1.999, para as empresas. O serviço será oferecido nos mesmo locais de São Paulo, Rio de Janeiro e Duque de Caxias onde clientes residenciais já são atendidos.

Segundo a empresa, os serviços de alta velocidade da TIM responderam por 70% das adições de banda larga de alta velocidade, acima de 34 mega, em São Paulo e Rio de Janeiro, um ano após o seu lançamento. Atualmente a empresa conta com 23 mil clientes e a meta é chegar a 67 mil até o final deste ano. No residencial, as velocidades são de 35 e 50 mega, com mensalidades de R$ 59,90 a R$ 89,90.

Em São Paulo são 26 bairros cobertos e até o final do ano a expectativa é chegar a 41. No Rio de Janeiro, são

27 bairros e a meta é atingir 53. De forma geral, o mercado coberto atinge 720 mil domicílios e a meta é chegar a 920 mil até o final deste ano.

O presidente da Live TIM, Rogerio Takayanagi, prevê que entre 10% a 15% das adições de serviços de banda larga fixa de alta velocidade da operadora seja direcionada a micro e pequenas empresas até metade de 2014. “Esperamos mudar o modelo de internet no mercado corporativo, que é de alto custo e baixa velocidade”, disse, durante entrevista a jornalistas para o lançamento do serviço.

Segundo ele, a estratégia da empresa no segmento empresarial será a mesma adotada no residencial. A venda já começou nas áreas onde o serviço já está disponível. “Não deverá haver uma demanda como a do cliente residencial, mas a receita será até 20 vezes maior, com o mesmo investimento”, disse.

Takayanagi reafirmou que a meta da empresa é atingir 1 milhão de clientes de internet banda larga fixa, tanto residências quanto empresariais, em cinco anos, focados na regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. “Este ano vai ser o da consolidação do serviço de banda larga fixa, com os devidos ajustes”, disse.

Sky. O executivo comentou sobre a parceria com a operadora de TV por assinatura Sky. Segundo ele, a parceria comercial, apenas para a venda dos representantes, sem vantagens ao cliente em termos de desconto por meio de pacotes conjuntos, deve seguir inalterada. “Vamos seguir focando na construção de infraestrutura, não de conteúdo. A Sky é um ‘player’ complementar”, disse.

Questionado se a TIM poderia oferecer o conteúdo da Sky, via IPTV na rede de internet da TIM, ele afirmou que há “controvérsias regulatórias” sobre o assunto. “Do ponto de vista tecnológico, até seria possível”, afirmou, evitando, porém, dar pistas se a empresa adotaria alguma estratégia nesse sentido.

Takayanagi ressaltou que a questão para a TIM em oferecer vários serviços, como num combo, é de problemas nas faturas de pagamento. “É melhor ter duas contas, do que uma errada”, disse, acrescentando que a maior parte das reclamações em órgãos de defesa do consumidor é referente a cobranças indevidas.

