SÃO PAULO – A TIM Participações utilizará sua rede móvel para participar do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), em seu mais recente movimento visando abranger o mercado residencial.

A comercialização de internet pela TIM através do PNBL deve começar até setembro deste ano, e envolve inicialmente quatro cidades em Goiás — Samambaia, Recanto das Emas, Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto –, informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira, 13.

Na terça-feira, a TIM havia anunciado que assinaria contrato com a Telebrás para participar do PNBL, um programa coordernado pelo Ministério das Comunicações que pretende popularizar o acesso rápido à internet e abranger todo o país até 2014. Pelo PNBL, o fornecimento de banda larga a 1 megabit por segundo deve custar R$ 35 por mês.

“A iniciativa utilizará a rede móvel da operadora, que possui abrangência nacional, para promover o acesso à banda larga móvel em desktops e notebooks via modem”, afirma a companhia no comunicado.

Na última sexta-feira, a TIM anunciou a aquisição da empresa de telecomunicações da AES Brasil, Atimus, por R$ 1,6 bilhão, com o intuito de reforçar sua rede de fibra ótica e conquistar mais mercado residencial.

Os grupos Oi, Telefônica, CTBC e Sercomtel acertaram, em 30 de junho, contratos com o governo para fornecer internet pelo PNBL.

