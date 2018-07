A TIM Participações encerrou o segundo trimestre com resultado positivo, revertendo prejuízo sofrido um ano antes e reiterando sua aposta na migração de usuários da telefonia fixa para a móvel.

O lucro líquido da terceira maior operadora de telefonia celular do país entre abril e junho veio praticamente em linha com a média de quatro previsões de analistas obtida pela Reuters, aos 106,7 milhões de reais, contra um prejuízo de 15,2 milhões de reais um ano antes.

Na base pro forma, considerando os números da Intelig como incorporados no balanço de um ano antes, o lucro líquido foi de 101,4 milhões de reais contra 313 milhões de reais positivos no segundo trimestre de 2009, quando o resultado foi apoiado em ganhos cambiais que beneficiaram a empresa.

“Os resultados do segundo trimestre mostram que a empresa continua a operar bem, com a maior parte dos principais indicadores melhorando”, afirmou Michel Morin, analista do Barclays, em relatório.

Apesar do desempenho, as ações da TIM tombavam 3,45% às 14h48 (horário de Brasília), em meio a uma baixa da bolsa paulista, que recuava 0,45% no horário.

Até junho, a operadora contabilizava 44,4 milhões de usuários, equivalentes a 24% de participação de mercado, segundo dados da Anatel, com adesão líquida de 2,057 milhões de usuários no segundo trimestre.

Apesar de apontar que não priorizará o crescimento em serviços de dados, uma vez que os produtos de voz representam 87% da receita da companhia, executivos da TIM afirmaram nesta terça-feira que a companhia mantém interesse na internet móvel e vai manter investimentos na área.

“Nossa estratégia não muda, nos mantemos agressivos na rede móvel aproveitando a estrutura da Intelig e com forte investimento para fortalecer a área de transmissão e atrair usuários da base fixa para a base móvel”, afirmou o presidente da empresa, Luca Luciane, durante teleconferência com analistas nesta terça-feira.

FOCO NO MÓVEL

A TIM mantém previsão de investir 2,5 bilhões de reais em 2010, sendo que 60% deste montante está reservado para o segundo semestre.

A empresa afirma que prefere se manter focada em telecomunicações móveis do que considerar uma integração com telefonia fixa, nos moldes como o mercado prevê que vai ocorrer com a Vivo e Telesp, após a aquisição do controle da Vivo pela Telefónica.

“A rede fixa precisa se unir com a rede móvel para não erodir. O crescimento está no mercado de rede móvel”, afirmou Luciane. “Não estamos buscando componentes em (telefonia) fixa, faz mais sentido fortalecer a estrutura da rede móvel com investimentos”, explicou Luciane, acrescentando que a operadora também não busca parceiros para uma eventual combinação de serviços em redes diferentes.

A TIM encerrou o segundo trimestre com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda na sigla em inglês) de 886,65 milhões de reais, com margem de 25,1%. No mesmo intervalo de 2009, em base pro forma, o Ebitda foi de 763,88 milhões de reais e a margem 21,9%.

Sob o padrão contábil internacional IFRS, que a TIM adota a partir do atual trimestre, a margem foi de 28,4% entre abril e junho. Segundo Luciane, essa diferença observada entre os dois tipos de cálculo deve se manter no terceiro trimestre.

A operadora registrou receita média por assinante, ou Arpu na sigla em inglês, de 24,1 reais no segundo trimestre, queda contra os 26,8 reais um ano antes, mas praticamente estável ante 24 reais no primeiro trimestre de 2010.

“O Arpu e as margens ficaram estáveis com relação ao trimestre anterior, refletindo mais estabilidade obtida através de ênfase em vendas de chips e tráfego de rede”, disse o analista Andrew Campbell, do Credit Suisse, em relatório.

/RODOLFO BARBOSA (REUTERS)