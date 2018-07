Cleveland Cavaliers Por enquanto, game está disponível apenas para iPhone

A realidade aumentada é uma das grandes tendências tecnológicas do momento – basta ver o anúncio feito pelo Facebook na última terça-feira, em sua conferência anual de desenvolvedores, ou pensar no sucesso de Pokémon Go. Por enquanto, a tecnologia ainda tem poucas aplicações – mas algumas delas são bastante divertidas. É o caso do time de basquete Cleveland Cavalliers, que lançou um app com um divertido jogo baseado na tecnologia.

Chamado de Deep in the Q, o aplicativo está disponível apenas para iPhone, por enquanto.

A ideia é bem simples: o aplicativo abre sua câmera e quando reconhece uma figura especial – uma imagem que identifica o logo do Cavaliers e seu patrocinador, a cerveja Bud Light –, abre-se no jogo uma tabela de basquete, uma bola e um placar com a sua pontuação.

A partir disso, a brincadeira é simples: tentar acertar a bola dentro da cesta. Graças à realidade aumentada, o usuário pode se movimentar em torno da cesta, que vai ficar fixa na tela de um computador, por exemplo.

É um jogo simples – e não muito diferente de outros games de basquete para celular –, mas que diverte justamente por conta da realidade aumentada.

Uma das ideias do Cavaliers é colocar a imagem especial no placar de sua arena durante os jogos dos playoffs da NBA, a liga norte-americana de basquete. A ideia é que os fãs possam se divertir durante os intervalos e pausa dos jogos.