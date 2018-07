Grupo europeu que acompanha falhas de privacidade do Facebook fez a denúncia; a rede social afirma estar checando o problema

SÃO PAULO – O grupo de estudantes austríacos “Europa vs Facebook” publicou nesta quinta-feira, 14, a denúncia de que a nova timeline do Facebook estaria expondo dados antigos, como eventos passados, mesmo que o usuário tenha optado previamente para que a visualização das informações fosse fechada. O Facebook confirmou o erro e disse estar avaliando o problema internamente.

Max Schrems, o porta-voz do grupo, escreveu sobre o caso dizendo ter recebido a informações de um usuário, logo confirmada. Ele destaca os problemas que a falha podem gerar, posto que eventos privados já realizados podem expressar intenções políticas ou preferências sexuais que poderiam impactar nas relações de trabalho do usuário, por exemplo. “Estou esperando para ver o primeiro caso de alguém ser descoberto por ter ido em uma festa quando o seu chefe achava que ele estava doente.”

Para se livrar da exposição indeseja, o usuário pode deletar (um por um) os eventos que participou ou “esconder” a informação. “É a mesma situação que tivemos nas suas últimas atualizações. O Facebook publica dados privados e então se torna o trabalho do usuário deletá-los manualmente, o que pode eventualmente levar horas”, disse Schrems.

Abaixo, a imagem de uma timeline antes e depois da atualização (a nova exibe eventos de manifestações políticas nas quais o usuário estava presente):

