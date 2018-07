Empresas poderão pagar para ter atualizações inseridas nas timelines dos usuários

SÃO PAULO – Confirmado. Posts patrocinados deverão aparecer na sua timeline do Facebook a qualquer momento. A previsão é que não mais de um anúncio apareça na página inicial dos usuários por dia. O novo sistema de propagandas deve começar logo no início de 2012 e deve se alastrar aos poucos durante as primeiras semanas.

Os posts pagos por empresas ou organizações já apareciam no “ticker” de notícias que aparece no alto da página à direita, com atualizações instantâneas. Agora, eles entram entre as atualizações selecionadas da sua timeline.

Segundo o ReadWriteWeb, esse tipo de propaganda deve ser 46% mais eficiente do que o modelo de anúncios original do Facebook.

A nova timeline do Facebook remodelou a página inicial do usuário agregando mais informações e aumentando a exposição (em termos de tamanho) de imagens. O novo formato deve ir de encontro com o interesse de anunciantes, principalmente em função do grande espaço agora dedicado a fotos.

Agora resta saber se mais poluição na página pode gerar mais incômodo para os usuários que, ao que parece, em geral, não gostaram da nova timeline. Na enquete feita pelo ‘Link’ sobre o novo layout, apenas 32% disseram ter gostado da mudança, enquanto os outros 68% rejeitavam a novidade e alguns inclusive assumiam estar cogitando deixar a rede social em função disso.

