Usuário pode curtir foto arrastando para direita, ou ignorar jogando para esquerda. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Tinder anunciou hoje uma atualização para seu aplicativo nos sistemas Android e iOS que vai permitir aos usuários compartilhar com todos os seus matches fotos que vão desaparecer após 24 horas, em um modelo semelhante ao do Snapchat.

A nova ferramenta chamada “Momentos” tem o objetivo de estimular a interação entre pessoas no Tinder, especialmente com matches antigos com quem o usuário não conversa mais. ”É a desculpa perfeita para dizer mais do que um olá”, diz a empresa na nota de divulgação da ferramenta.

A nova função também quer levar o Tinder para além do “flerte” e estimular que novas pessoas se conheçam não só para encontros românticos, mas também para amizade. “É uma ferramenta para compartilhar momentos. Só porque você teve um match, não quer dizer que você precisa sair com aquela pessoa. Você pode ter um match com um amigo com quem você queira compartilhar um momento”, afirmou o cofundador do Tinder, Sean Rad, ao TechCrunch.

Segundo ele, após acumular matches, ficava difícil para as pessoas realmente conhecer um por um. A nova ferramenta seria uma forma de estimulá-las a interagir e compartilhar momentos.

Interação.

A ferramenta Momentos permite que a foto possa ser tirada e editada dentro do próprio Tinder, com filtros, desenhos e texto. A foto é enviada para todos os matches que uma pessoa tem no Tinder. Ao receber a imagem, o destinatário segue o padrão criado pelo aplicativo: jogar a foto para a direita para curtir, ou para esquerda, para ignorá-la. Também pode responder com uma simples mensagem de texto.

Quem enviou a foto consegue ver quais pessoas curtiram ou não curtiram a imagem e interagir com elas a partir dessa informação. “As pessoas amam usar o Tinder pela maravilha de arrastar fotos para curtir ou não curtir, então quisemos usar a mesma experiência para ajudar as pessoas a se conhecer”, afirmou Rad.

Invisível.

A nova atualização também acrescentou ao aplicativo uma função que permite a um usuário ficar invisível, de forma que não possa ser visto por outros usuários, mas possa continuar conversando com matches anteriores, sem precisar deletar o aplicativo do celular.