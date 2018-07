SÃO PAULO – Se você é um desses que, nas horas vagas, abre o Tinder e começa a “brincar” de curtir ou “descurtir” possíveis candidatos(as), é bom arrumar outra coisa para se distrair. O aplicativo de relacionamento começa a impor limites de curtidas a usuários dentro e fora do Brasil.

O app permite que o usuário avalie uma determinada quantidade de candidatos e então bloqueia a função para aquele dia. Após 24 horas, é possível retomar a atividade.

O objetivo, claro, é obter uma nova fonte de receita. Neste caso, a de assinantes. Isso porque para destravar as curtidas diárias, o usuário deve aderir ao Tinder Plus, plano de assinatura mensal do app.

Os valores da assinatura podem ir de R$ 2,99 a cerca de R$ 50.

Em novembro, a startup já havia anunciado a sua versão paga, que vinha com duas novas funções: um botão para desfazer curtidas, e o recurso Passport, para visualizar pessoas de outros locais – atualmente ele detecta a localização do usuário e restringe o alcance.