Titanic reinou de 1997 até 2009 como o maior sucesso de bilheteria da história do cinema. Até que, no início deste ano, outra superprodução de James Cameron superou o romance de Jack e Rose: Avatar passou à frente e assumiu o posto de longa que mais rendeu lucros aos seus produtores. Mas parece que a briga ainda não chegou ao fim. Cameron, diretor de ambos, disse em entrevista ao jornal USA Today que pretende lançar na primavera de 2012 a versão 3D (na verdade “2.8”) do recordista de Oscars ao lado de Ben Hur – em 2012 fará 100 anos que o então maior navio de todos os tempos zarpou de Southampton, Inglaterra, e nunca chegou a Nova York.

James Cameron brincou ao dizer que Titanic será 2.8 e não 3D, pois acredita que não é possível que filmes feitos de forma tradicional fiquem exatamente iguais aos que desde o início foram pensados em três dimensões. O diretor acredita que as conversões de filmes “normais” para 3D devem ser feitas pelos criadores das obras. “Tudo deve ser dirigido pelo criador. Se quiserem transformar Guerra nas Estrelas, George Lucas deve comandar. Se quiserem converter Exterminador do Futuro, eu devo estar à frente”, defendeu Cameron, que também explicou que uma conversão dessa leva de seis meses a um ano para ser feita.

Perguntado sobre a conversão para o 3D de filmes antigos, como O Mágico de Oz, Cameron disse ser uma “área interessante”, mas apontou empecilhos. “Se forem usadas as técnicas atuais para a conversão desses filmes, ficará um lixo”.

TV 3D

Com o empurrão que seu Avatar deu na produção de TVs 3D, Cameron se mostra otimista em relação ao sucesso dos aparelhos. “Acho que os consumidores irão sim aceitar a TV 3D e comprá-la. O custo adicional não é tão grande assim e as pessoas estão amando o conceito de ver filmes em três dimensões. A grabnde questão é: essas TVs terão conteúdo que as justifiquem?”.

Seqüência de Avatar e novos projetos

Quem também se pronunciou sobre projetos de filmes em 3D foi Jon Landau, produtor de Avatar. Landau garantiu que ele e James Cameron já estão trabalhando em uma seqüência do maior sucesso de bilheteria de todos os tempos.

“Estamos conversando sobre uma sequência de ‘Avatar’ e também sobre uma pequena história de amor chamada ‘The Dive’ um filme chamado ‘Fantastic Voyage’.”

Outro projeto da dupla é “Battle Angel Alita”, baseado em um romance japonês, cuja ação se desenrola no futuro e é sobre a busca por uma cyborg feminina por autoconhecimento.

Landau disse que uma decisão sobre qual será o próximo projeto da dupla será tomada nos próximos seis meses.

“Sempre dissemos que se o filme (Avatar) fosse um sucesso, faríamos um ‘Avatar 2′, mas primeiro precisamos encontrar o enredo certo para isso. Jim Cameron já fez continuações antes… Ele só vai fazer uma se acreditar que ela será tão boa quanto a primeira”, disse Landau.

Mas uma certeza dá para ter sobre o próximo filme da dupla: ele será em 3D. “Não acho que voltaremos a fazer um filme em 2D. Por que faríamos um filme em preto e branco, se temos cor?” disse Landau. “Acho que, eventualmente, todos os filmes serão produzidos em 3D”.

(Com informações da Reuters)