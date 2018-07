SÃO PAULO – Dez horas – o tempo suficiente para executar os primeiros dezesseis discos da carreira solo de Neil Young. Foi tudo isso que o Pono, aparelho de música em alta qualidade inventado pelo cantor canadense, levou para conseguir atingir a meta de US$ 800 mil dólares em sua campanha no Kickstarter, buscando o início de sua produção.

Iniciada na terça-feira, 11, a campanha atualmente conta com mais de US$ 2,6 milhões em contribuições – e irá durar ainda mais um mês. Anunciado em 2012 durante uma entrevista de Young ao apresentador americano David Letterman, o Pono quer ser um tocador de música de alta definição, oferecendo qualidade de som muito superior ao mp3, próxima ao que é captado no estúdio. “Ouvir música no Pono é como ver o raio de sol após anos fechados em quarto escuro”, disse Neil Young na ocasião.

Por US$ 399, o aparelho deve chegar ao mercado ainda em 2014 e terá o suporte de uma loja de música especial chamada PonoMusic, que venderá arquivos aos consumidores com melhor qualidade que o iTunes da Apple. Músicos como Pearl Jam, Foo Fighters, Patti Smith Tom Petty, Sting, Jack White e Lenny Kravitz apoiam a iniciativa.

“Queremos oferecer a melhor qualidade da música digital com parceria com as grandes gravadoras no melhor tocador de música portátil com qualidade amigável”, disse John Hamm, veterano da indústria fonográfica e parceiro de Young na empreitada. O dispositivo deve ter 128 GB de armazenamento, além de ser capaz de aceitar cartões de memória especial. Fones de ouvido especiais também serão produzidos pela empresa.