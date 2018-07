Aparelho idealizado por Neil Young foca em arquivos com altíssima qualidade de áudio

Layout do tocador terá update em relação a versão mostrada no programa de David Letterman em 2012. Foto: Reprodução

SÃO PAULO – O cantor Neil Young, idealizador do tocador de música de alta qualidade Pono, anunciou na terça-feira, 3, que o dispositivo deve chegar ao mercado no começo de 2014.

Divulgado em setembro de 2012 durante entrevista do músico ao programa de David Letterman, o Pono é uma alternativa ao iPod e ao MP3. Para isso, o tocador usa arquivos sem compressão, procurando restaurar a qualidade original das gravações em estúdio.

“Ouvir uma música no Pono pela primeira vez é como receber a luz do sol nos olhos depois de sair de uma sala de cinema”, escreveu o cantor.

O projeto de Neil Young conta com o apoio de artistas como o baixista Flea, da banda Red Hot Chili Peppers, e Marcus Mumford, do grupo Mumford and Sons. De acordo com a revista Rolling Stone norte-americana, o projeto já tem parcerias fechadas com a Warner, a Universal e a Sony para a venda dos arquivos de música por meio de uma loja virtual.