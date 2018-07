NOME | Positivo Alfa PREÇO | R$ 799 DETALHES | O Alfa faz parte da segunda geração de e-readers da Positivo e é uma opção viável e justa para quem quer entrar no mundo dos e-books mas não pretende se arriscar importando um Kindle. É muito leve, fino e pequeno, o que o torna até discreto. A tela (e-ink) é sensível ao toque. O Alfa até vem com um browser, embora o foco do aparelho não seja a navegação. Equipado com Wi-Fi e 2 GB de memória interna, expansíveis via cartão micro-SD, ele lê livros no formato proprietário ePub, da Adobe, mas tem um modo de leitura de PDF que ajusta os arquivos à tela. De quebra, vem instalado um dicionário Aurélio. A interface é apenas OK e poderia ser mais intuitiva.