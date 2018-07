LOGIN | Stella Dauer

Designer de interfaces digitais e autora de Momentos Móveis

Em seu trabalho de conclusão de curso, a designer de interfaces digitais Stella Dauer, analisou a relação das pessoas com a com a fotografia por celular. O trabalho acadêmico originou a exposição Momentos Móveis.

Como surgiu o interesse por fotos tiradas com o celular?

Quando eu comprei meu primeiro celular com câmera, percebi a liberdade que aquilo me trouxe. Eu poderia capturar fotos em qualquer lugar. Como eu estava me formando em design de interfaces e sempre me interessei por antropologia, resolvi juntar as duas coisas com algo de que eu gostava, a fotografia.

O que você observou com o trabalho?

As câmeras compactas popularizaram a fotografia, mas os celulares com câmera popularizaram sua divulgação e seus temas. Hoje qualquer um pode ser repórter fotográfico, protestar contra algo ou arriscar uma foto diferente da cidade, porque tem uma câmera sempre consigo. E isso tudo aliado à internet gerou um boom de expressão pessoal. Todo mundo pode dar sua opinião visual sobre o mundo. As fotos, que antes eram pessoais, se tornaram sociais, mundiais, jogadas na rede para que qualquer um comente.

DICAS de Stella para tirar boas fotos com o celular

Iluminação | Prefira locais bem iluminados para tirar fotos com o celular, já que o sensor da câmera não é tão bom e precisa de mais luz.

Flash | Desligue. Embora o flash seja a única opção para as fotos noturnas, ele deixa as imagens com aspecto artificial.

Zoom | Prefira se aproximar do objeto da foto. Evite o zoom. Ele tira qualidade da imagem. Se aproveite dessa mobilidade para dar uma cara diferente às fotos.

Ajustes | A câmera do seu celular provavelmente conta com ajustes extras interessantes, como deixar as fotos em preto-e-branco ou sépia. Mas cuidado com os lugares comuns, molduras e ícones fofinhos.

Cuidados | Mantenha sempre as lentes limpas – você pode usar um pano seco ou um cotonete para fazer a limpeza. E prefira modelos em que a lente fique protegida por uma capinha. Isso vai evitar riscos na lente caso o aparelho caia no chão.