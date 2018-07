Cara, eu adoro quando a tecnologia funciona.

Tive de ir a Nova York na quarta-feira para gravar uma narração para meu próximo episódio Making Stuff da minissérie Nova da PBS. Estava na Grand Central Station, folheando o texto microscópico do folheto com os horários de trens metropolitanos da Metro-North, quando desejei, de novo, que alguém simplesmente já tivesse feito um aplicativo para iPhone da Metro-North.

Eu me lembro de ter procurado uma coisa assim alguns meses atrás, e de não ter encontrado nada. Neste dia, porém, procurei de novo, e encontrei pelo menos dois aplicativos do tipo, ambos gratuitos.

Baixei o chamado OnTime, e ele é fantástico. Ele nos faz a única seguinte pergunta: quais são as duas estações que você costuma utilizar para ir e voltar do trabalho?

Depois disso, a simples abertura do aplicativo nos mostra o próximo trem. Automaticamente. Completo com detalhes como horários de pico ou horários mais livre, duração, paradas, etc. E, é claro, todos os trens posteriores para o dia. E mais uma busca mostra a informação sobre o trem de retorno.

Lindo, eficiente, poupador de tempo e gratuito.

Sei que este post não é para todos (é para pessoas que tomam o Metro-North em Connecticut e Nova York). Mas acabei de mostrar o aplicativo para um colega passageiro do Metro-North e ele “pirou”. Acho que passei adiante.

* Texto originalmente publicado em 17/11/2010.