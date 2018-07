A primeira “edição” do projeto foi exibida no Festival de Cinema de Chicago, em 1968, e continha apenas sorrisos de John Lennon, esticados ao longo de 52 minutos (originalmente, Yoko queria quatro horas de duração).

Yoko afirma que sua intenção não é que as pessoas assistam a um filme, mas que através desse registro, armazenado em bibliotecas, “sempre que você quiser ver rostos de algum lugar do mundo em particular, tudo que você precisa fazer é apertar um botão“. Seu texto de 1967, reproduzido no site Imagine Peace, ainda cita como exemplo que “se [Lyndon] Johnson quiser ver que tipo de pessoas ele matou no Vietnã naquele dia, basta mudar de canal“.

No site, Yoko ainda explica o que fazer para enviar sua foto e participar do projeto, e até ensina as pessoas a sorrirem.