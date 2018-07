Depois da americana E3 e da europeia Gamescon, é a vez da Ásia mostrar a força dos videogames em seu território. A Tokyo Game Show 2009, um dos três principais eventos de games do mundo, abre suas portas no próximo dia 24, na capital japonesa. A feira começa na próxima quinta-feira e vai até domingo, dia 27.

Entre os títulos mais esperados estão as novas edições de God of War, Gran Turismo e Final Fantasy. A Sony, fabricante do PlayStation 3, deve anunciar uma série de jogos e novidades. A Microsoft também está programando uma demonstração de seu Projeto Natal, revelado na E3 deste ano, em Las Vegas. Das três maiores empresas de games do mundo, só a Nintendo estará ausente. Como sempre (devido a divergências entre a empresa e a feira), a fabricante do Wii não participará da Tokyo Game Show, levando suas novidades para a Cross Media Experience 2009, que acontece entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, em Kyoto, cidade-sede da empresa. Os dois eventos fazem parte do Japan International Contents Festival (CoFesta), festival japonês de conteúdo que começa nesta semana.

A feira ainda contará com apresentações de executivos de marcas importantes do mercado de games, como Kaz Hirai da Sony, Kazumi Kitaue da Konami, Yoichi Wada da Square-Enix, Haruhiro Tsujimoto da Capcom, Shin Unozawa da Namco Bandai e Michael Capps, da Epic, único ocidental confirmado como palestrante do evento. Além das empresas orientais (que ainda incluem a Sega, Koei Tecmo e a Level-5, empresas do lado de cá do globo também marcam presença, como a própria Microsoft, a francesa Ubisoft e a Alienware.

Outra atração da feira vem do passado. A Tokyo Game Show está preparando uma exposição com roupas, acessórios e armaduras do período feudal japonês, atual febre entre os gamers no país, graças a jogos como Sengoku Basara e Samurai Warriors 3.