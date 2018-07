O melhor dele é que não se joga com o controle remoto. Vários projetores colocam o jogador em uma tela enorme, cara a cara com adversários. Na foto, de Hélvio Romero/AE, um embate contra Arnold Schwarzenegger, o “Governator” (ou, nas ótimas traduções de filme brasileiras, “O Governador do Futuro”). Tome esta, Arnold. E esta!

Mais sobre o game aqui.

[Atualização às 15:31 - Nossos repórteres Rodrigo Martins e Jô Auricchio informam que o Kung Fu não tem bom tempo de resposta e a galera fica dando socos no ar - veja nos comentários. Para dar mais noção, aqui tem um vídeo do jogo]