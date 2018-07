Torcida do Flamengo ganha registro panorâmico

A maior torcida do Brasil foi homenageada com uma das maiores fotos possíveis. Utilizando a tecnologia Gigapan, que combina imagens em alta definição numa única foto panorâmica, os flamenguistas agora podem brincar de encontrar os amigos e a si mesmo no meio da arquibancada nos jogos do clube.

29/10/2009 | 14h54

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo