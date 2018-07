Se você é daqueles que comemoram o gol primeiro em 140 caracteres e só depois soltam o berro, vai gostar do mashup que a agência de publicidade MZ Click criou para a Copa do Mundo: um mapa com comentários da torcida brasileira, cruzando Google Maps e Twitter.

O site varre a ferramenta de microblogging atrás da hashtags #copa, #seleção_argentina e #dunga. As informações geolocalizadas vêm da API do próprio Twitter e mostra apenas os usuários que ativaram o serviço.

Além do mapa, o aplicativo ainda conta com um widget do site da Fifa, que fornece notícias e resultados em tempo real.