A companhia BitTorrent, Inc. anunciou ter atingido a impressionante marca de 100 milhões de usuários ativos por mês em seus dois principais clientes de torrents, o BitTorrent Mainline e o uTorrent. Estatísticas anteriores registravam números na casa dos 80 milhões, segundo o TechCrunch.

A empresa revelou ainda que, diariamente, 20 milhões de usuários utilizam a rede bittorrent para baixar arquivos0 e que seus softwares oficiais recebem cerca de 400 mil downloads.

Os torrents são utilizados principalmente para o compartilhamento de grandes arquivos, como filmes, discos e temporadas de seriados. O arquivo mais baixado via torrent no ano de 2010 foi o filme A Origem (Inception), com Leonardo DiCaprio.

