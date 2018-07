Durante a feira de tecnologia IFA, na Alemanha, a gigante japonesa Toshiba apresentou nesta quinta-feira, 2, o seu tablet chamado de Folio 100, que deve competir com o iPad da Apple e com o Galaxy Tab, da Samsung, também anunciado nesta quinta em Berlim.

A empresa ressaltou que o novo aparelho, que custará a partir de 429 euros, conta com saída USB, entrada para cartões de memória e câmera de 1,3 megapixels, além de uma tela de 10,1 polegadas. Assim como o Galaxy Tab, também usará o sistema operacional Android, que é compatível com aplicações em Flash na internet, o que diferencia dos concorrentes mais próximos.

O Folio 100, com seus 760 gramas — o mais pesado dos novos tablets –, se conecta à internet sem fio por redes Wi-Fi e 3G, disse a Toshiba em apresentação para a imprensa.

O anúncio foi feito poucas horas depois da empresa sul-coreana Samsung apresentar seu novo tablet, o Galaxy Tab.

A empresa japonesa também apresentou novas plataformas online (‘Toshiba Market’ e ‘Toshiba Sites’) para conectar computadores, tablets, TVs e celulares dentro das residências.

Enquanto que o Toshiba Market oferece, entre outros serviços, a possibilidade de baixar músicas, filmes e softwares, a Toshiba Sites serve para armazenar e compartilhar fotos e vídeos.

A 50a. edição da IFA, que abre as portas para o público nesta sexta-feira, 3, é uma das maiores feiras de eletrônicos do mundo e este ano conta com 1.423 expositores de mais de 40 países que mostrarão suas novidades em uma área de 134, 4 mil metros quadrados.

