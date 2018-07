A Toshiba investirá US$ 1,2 bilhões na construção de uma fábrica que produzirá telas para o iPhone, da Apple, disse o jornal japonês Nikkei.

A filial da Toshiba Mobile Display ficará na cidade de Ishikawa, na costa do Mar do Japão, e produzirá telas LCD de polisilício de baixa temperatura, que permitem imagens de alta resolução.

Um porta-voz da Toshibe disse que a informação ainda não era certa e que não sabia se algo havia sido decidido sobre a planta do prédio. Os trabalhos no projeto começaram no início do ano e a construção deve ficar para a segunda metade de 2011.

A capacidade de produção mensal de uma fábrica normal é de 8,55 milhões de unidades. Na nova construção, a estimativa é de que ela dobre.

