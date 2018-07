A Toshiba irá reestruturar suas operações de semicondutores, terceirizando a produção de alguns sistemas para a Samsung Electronics e vendendo uma linha de produção para a Sony, já que busca reduzir sua exposição ao mercado de chips sem memória.

A Toshiba, terceira maior fabricante mundial de processadores atrás da Intel e da Samsung, decidiu reformular as operações de chips depois que o negócio amargou um prejuízo operacional de 280 bilhões de ienes (US$ 3,4 bilhões) no ano fiscal de 2008 em meio à crise financeira global.

Para os novos pedidos do próximo ano fiscal, que se inicia em abril, a Toshiba irá desenvolver os novos sistemas mas terceirizar a produção para a Samsung e, talvez, outras empresas, para evitar gastos com investimentos dispendiosos.

O raro acordo entre as rivais Toshiba e Samsung, que está se expandindo para microprocessadores, libera recursos para outros projetos, o que é positivo para a Toshiba, segundo analistas.

“Graças ao acordo a Toshiba ganhará uma posição mais forte”, disse Yumi Nishimura, analista na Daiwa Securities Capital Markets.

“Em uma situação na qual se precisa de mais capacidade, o fardo de um investimento pode ser muito grande para a empresa, então o acordo é um fator positivo para a Toshiba”.

A Toshiba venderá sua unidade de produção de chips em Nagasaki para a Sony, negócio estimado por uma fonte do setor em 50 bilhões de ienes.

/REUTERS