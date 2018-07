A Toshiba está ingressando na guerra pelo mercado dos tablets. Nesta segunda-feira, 3, a companhia anunciou o lançamento de um aparelho de 10 polegadas que afirma ser comparável ao iPad, da Apple. O Toshiba Tablet, que estará disponível ainda no primeiro semestre deste ano, executará a versão Honeycomb do sistema operacional Android.

Como outros dispositivos com tela sensível ao toque, o aparelho executa vídeos em alta definição e é projetado para acesso à web, jogos e livros eletrônicos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O produto é equipado com processador Nvidia Tegra 2, tem recurso de rede sem fio via WiFi, mas ainda não possui capacidade de acesso 3G. A máquina tem câmera na parte da frente e de trás e terá acesso a uma loja de aplicativos online.

A Toshiba afirmou que o preço será competitivo ao do iPad, que começa a partir de 499 dólares. A empresa japonesa evitou dar mais detalhes. O gerente geral de produtos digitais da Toshiba America, Jeff Barney, deixou claro que o modelo é apenas o primeiro da companhia. “Vamos abraçar essa categoria, estamos buscando desenvolver uma família de tablets”, disse.

A Toshiba exibe seu tablet nesta semana, durante a Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Com cerca de 5% do mercado global de PCs, a Toshiba é uma de uma série de empresas que tentam roubar da Apple um pedaço do emergente mercado de tablets.

As vendas globais de tablets devem explodir para mais de 50 milhões de unidades em 2011, conforme rivais como Research in Motion e Hewlett-Packard lançam novos dispositivos da categoria.

A Apple, que vendeu mais de 12 milhões de iPads em 2010, segundo estimativas de analistas, deve continuar dominando o segmento no curto prazo, enquanto modelos concorrentes lançados por companhias como Samsung e Dell ainda não conseguiram bater a empresa em termos de preço.

/REUTERS