Serviços profissionais de tradução podem ser contratados diretamente pelo site

SÃO PAULO – O Youtube criou parcerias com empresas privadas de tradução profissional para disponibilizar serviços independentes para os seu usuários.

—-

Depois de lançar um recurso que permitia que o próprio usuário criasse legendas para auxiliar na tradução do próprios vídeos ou contar com o auxílio de terceiros, a nova possibilidade pretende melhorar e agilizar essas traduções.

Neste primeiro momento, duas empresas estão disponíveis: Gengo e a Translated.net. Os preços variam de acordo com a quantidade de material a ser traduzido e a data de entrega.

De acordo com Jeff Chin, gerente de produtos do Youtube, a ferramenta foi pensada para ser usada em parceria com o Youtube Analytics para melhorar a divulgação. “O serviço te mostra onde seu vídeo está sendo mais visto e assim você pode escolher as línguas faladas nesse país”.

Foto: Divulgação