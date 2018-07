Os tradutores online não são 100% confiáveis e não substituem a tradução humana. Mas servem sim para quebrar um galho — e entre as várias opções gratuitas disponíveis na web, fica difícil escapar do Google Tradutor. Ele é um dos melhores e mais completos tradutores online, está sempre atualizado e não funciona apenas como dicionário — também traduz algumas expressões de outros idiomas.

Um aplicativo simples pode torná-lo ainda mais funcional: o Transmiti leva o tradutor do Google para dentro do editor de textos (Word ou Open Office Writer). Ele faz com que o Google Tradutor apareça em um pop-up no texto a um simples toque no teclado.

O Transmiti pesa menos de 700 KB e é grátis. Basta baixar o .exe e rodar. Ele funciona em Windows XP, Vista e 7.

(via Download Squad)