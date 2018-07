SÃO PAULO – A HBO fez ontem a exibição dos dois últimos episódios da quarta temporada da série Game of Thrones e, por último, o trailer oficial da próxima temporada. Como era de se esperar, o trailer foi gravado e vazou na internet.

Vamos aos destaques:

• Margaery Tyrell e Tommen Lannister de mãos dadas recebendo aplausos do povo de King’s Landing.

• Ary Stark aparece com sua espada Needle e Jon Snow aparece em guerra

• Daenerys Targaryen dizendo que não vai “parar a roda”, vai “quebrá-la”, e imagens de o símbolo de Meereen caindo da pirâmide.

• Petyr Baelish falando em “vingança” com Sansa (“Não há justiça no mundo, a menos que nós façamos… vingue-se deles”).

• Tyrion Lannister, barbudo e descabelado, sai de uma caixa onde aparentemente passou algum tempo em fuga.

• Varys e Tyrion aparecem conversando e falando em apoiar Daenerys. “Os sete reinos precisam de um líder, amado por milhões, com um poderoso exército e com o sobrenome certo”, diz Varys. Rabugento, Tyrion diz: “Boa sorte em encontrá-lo” e recebe a resposta: “E quem está falando de um ‘ele’?”

Pelo Twitter, a HBO divulgou este vídeo (abaixo) que vale a pena conferir.

7 HELLS. Relive #GoTSeason4 Eps 9 & 10 & see the #GoTSeason5 trailer tonight at #IMAXGoT: http://t.co/GC6obBUBxs https://t.co/xxKiYThpAX

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) January 29, 2015