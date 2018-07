Quinta versão da série ‘Gran Theft Auto’ se passará em San Andreas, cidade fictícia inspirada em Hollywood

SÃO PAULO – A Rockstar divulgou nesta quarta-feira, 5, o trailer do próximo jogo dá série Gran Theft Auto, que entra em sua quinta era. Em GTA V, a história do protagonista Tommy Vercetti volta a acontecer em San Andreas, uma cidade fictícia inspirada em Hollywood que já sediou e deu nome a uma versão do jogo lançada em 2004.

Pelo vídeo, é possível ver que o game contará com cenários mais diversos (campos de golfe, construções luxuosas, lagos, plantações, viadutos, indústrias). Vercetti diz que se mudou para San Andreas por causa do clima e para ter uma vida mais tranquila. Queria ter uma grande casa e ser um “pai como todos os outros pais”, longe do mundo do crime. Mas seus planos não seguem conforme o planejado.

Ainda não há previsão para o que jogo seja lançado.