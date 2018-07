Não, a Trama não vai acabar. “O fechamento do MySpace foi péssimo para o negócio de música no país”, disse Bôscoli, assegurando que os negócios da Trama continuam a pleno vapor. A novidade será o departamento de “Comunidades e Serviços”, cujo principal objetivo é segmentar os serviços do site – que hoje acumula mais de 64 mil bandas cadastradas – para “dar atenção aos gêneros musicais com menor visibilidade”, diz Bôscoli. A partir da comunidade virtual, que serve como primeiro contato, a Trama oferecerá um pacote de serviços para as bandas: gravação, masterização, divulgação e licenciamento. Além disso, o site terá um serviço de recomendação do tipo “se gostou desse, escute esse”. A nova funcionalidade será gerida por Fábio Luiz – também conhecido como Parteum. “Escolhemos o Fabio porque ele é uma cabeça premiada, multidisciplinar e aberta”, explica Bôscoli.

A verdade é que já fazem alguns anos que a venda de disco deixou de ser a principal fonte de renda para a gravadora, que passou a se dedicar a modelos de negócio na internet. O download remunerado, lançado em 2007, movimentou cerca de R$ 500 mil no ano passado. “Nossa meta é dobrar o número neste ano”, assegura Bôscoli. Outra solução encontrada pela Trama foram os Álbuns Virtuais, gravados para serem baixados exclusivamente online e custeados por patrocínio. Recém-lançado, o álbum do Móveis Coloniais de Acaju contabiliza 220 mil downloads. Em breve serão lançados uma mixtape de Rappin Hood e um single do Ed Motta. Bôscoli diz que a gravadora está negociando álbuns virtuais de Pata de Elefante, Pato Fu, Autoramas e Quinteto em Branco e Preto.

Mas uma das novidades mais interessantes anunciada pela Trama será uma tevê online, que terá programação 24h. A empresa já tem vários canais no You Tube, mas o filé será a TV Trama. Apresentado em junho, o serviço transmitiu ao vivo o que acontecia durante as gravações das bandas no estúdio da empresa. “A idéia de transmitirmos as gravações do [programa] Radiola surgiu da pergunta: se gravamos 30 bandas em cinco dias em high-definition, por que não mostrar?”, explica Bôscoli. Segundo ele, a empresa se reunirá nessa semana com o provedor Uol, que hospeda o serviço, para definir a grade de programação do novo serviço. “Adianto que vem muita música por aí”, assegura o presidente da gravadora.