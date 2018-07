A ideia de transformar o iPad em TV portátil fascina desde o anúncio do lançamento do tablet. A imprensa americana não cansou de especular sobre o lançamento de um aplicativo do Hulu – site que reúne conteúdo gratuito das maiores emissoras de TV do Estados Unidos.

O canal ABC, que exibe séries como Lost e Grey’s Anatomy, aparentemente desistiu de esperar, e largou na frente ao anunciar o lançamento de um software exclusivo. O aplicativo transmite em streaming os principais programas do canal, e já está disponível gratuitamente na AppStore do iPad.