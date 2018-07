Ferramenta leva seu perfil do Facebook para o design da ferramenta de site pessoais que marcou os anos 90

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO - Fechado em 2009, o Geocities foi durante muito tempo a principal ferramenta para a construção de sites pessoais na internet — serviço substituído depois pelos blogs e redes sociais. Uma ferramenta permite agora voltar no tempo.

—-

O site BuzzFeed criou um endereço em que você transformar sua página no Facebook em uma homepage do Geocities, cheia de GIFs animados, fontes em cores vibrantes e tabelas. Também é possível fazer a transformação do Facebook para o MySpace, outra rede “morta” com o avanço de novas redes sociais.

Faça o seu.