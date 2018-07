O reconhecimento de escrita do Google Docs incluiu mais 29 idiomas, entre eles o português. O anúncio foi feito nesta terça, 1º, no blog da empresa. Antes a ferramenta estava disponível apenas em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Agora ele reconhece até tailandês, húngaro, lituano e búlgaro.

O recurso transforma em texto os arquivos de PDF ou imagens (como as de documentos digitalizados com um scanner). Assim fica mais fácil copiar um trecho de um arquivo, por exemplo, para um trabalho de pesquisa.

Veja como fazer:

(Para usar o Docs é preciso ter uma conta de um serviço do Google, como o Gmail)

1 – No Google Docs (http://docs.google.com), clique em ‘Upload’:

2 – Selecione a opção “Convert text from PDF or image files to Google Docs documents” (converta em texto arquivos PDF ou de imagens para os documentos do Google Docs):

3 – Escolha um dos idiomas disponíveis:

4 – Selecione o arquivo que quer converter e clique em ‘start upload’*:

* Como notou o leitor Edson nos comentários, há um limite de 2 megabytes para os arquivos, tanto para PDF quanto para imagens. No caso de PDF, o Google só reconhece as primeiras 10 páginas de um documento. A limitação está explicada aqui.

5 – O arquivo vai ser transformado em texto e armazenado na sua conta do Google (usei um arquivo JPG — de imagem — no exemplo abaixo, mas funciona da mesma forma com arquivos PDF):