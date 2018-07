O Orkut lançou mais uma para manter o interesse de seus usuários: um “transmutador” de rostos. Como assim? É um aplicativo que “transforma” as imagens do seu perfil na de um amigo (você também pode misturar dois amigos seus), sendo que as etapas dessa conexão são outras imagens de perfis espalhados pela rede social. Melhor olhar ai embaixo para entender (lembra o clipe “Black or White” de Michael Jackson).

Rafael (esq.), jornalista do Link, transformando-se em Fábio Stella, famoso cantor dos anos 80

O aplicativo, chamado People Hopper (comece a usar por aqui), foi desenvolvido pelo Google Labs e já está automaticamente habilitado para todos os usuários do Orkut (mas se você quer que sua imagem de perfil não seja usada em comparações de rosto, é só entrar aqui). É muito fácil de usá-lo: ao entrar no aplicativo, uma lista com as imagens de seus amigos irá aparecer. Clique em cima de uma e arraste até uma janela e faça o mesmo processo com a outra foto com a qual você quer fazer a comparação. Pronto.

Como as imagens que irão aparecer nas comparações são somente de perfis existentes no Orkut, você poderá clicar nelas e visitar as páginas das pessoas mais parecidas com você.

Mas como isso é feito? Segundo o Google, todas as imagens de perfis são captadas pelo aplicativo, que padroniza elas em determinado tamanho e contraste e então é feita a comparação. A empresa afirma que não há um sistema de reconhecimento facial no People Hopper.

À primeira vista, parece uma coisa inútil que ninguém vai perder tempo usando. Mas depois da primeira vez que você faz uma comparação, combinações bizarras começam a surgir na sua cabeça, como a aquela garota que você acha linda com um menino tosco da sua sala. E dessas combinações esdrúxulas vem a graça do aplicativo. Vale conferir.