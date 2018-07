A Casa de Cultura digital recebe nos dias 3 e 4 de outubro o Transparência Hack Day – evento que busca promover maior acesso às informações governamentais através do uso de ferramentas da web.

A proposta do evento é a de reunir desenvolvedores a gestores públicos e pesquisadores na criação de aplicativos web que serão veiculados livremente. O desafio é que esses aplicativos fiquem prontos até o fim da tarde de domingo, quando serão apresentados ao público.

Paralelamente, um espaço será reservado para discussões sobre participação política e cidadania digital, recebendo como convidados o professor e sociólogo Sérgio Amadeu, o jornalista e desenvolvedor Pedro Valente, e Roberto Agune, coordenador do GATI (Grupo de Apoio Técnico à Informação).

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo site da organizadora do evento, a Esfera. A Esfera é um thinktank digital também responsável pelo “clone” do Blog do Planalto.

O evento começa às 9h de sábado, e o resultado final será apresentado ao público às 16h de domingo.

Transparência Hack Day

Desafio: dias 3 (9h às 18hs) e 4 (9h às 16h) de outubro

Apresentação (aberta ao público): dia 4 de outubro, das 16h às 18h.

Inscrições: gratuitas

Local: Casa de Cultura Digital (Rua Vitorino Carmilo, 453/casa 2 – Santa Cecília, São

Paulo/SP)

Informações: (11) 3151-5075 ou contato@esfera.mobi

