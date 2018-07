Organizado pela Esfera, a ideia do evento é que sejam criadas novas interfaces de acesso à base de dados do estado, tornando o acesso a essas informações mais fácil e democrático. Diversos programadores e pesquisadores passaram a tarde (e continuarão por parte da noite e amanhã) na Casa da Cultura Digital trabalhando em possíveis aplicações para esses dados.

O tema também foi discutido no fim da tarde, em reunião com o professor Sérgio Amadeu. Amadeu falou sobre Cidadania Digital – que definiu em “como os cidadãos podem ter acesso ao estado, e como o estado pode facilitar a vida do cidadão”.

Ainda segundo Amadeu, os três grandes questionamentos que podemos perceber são “Como ampliar o poder dos cidadãos na internet?“, “Como melhorar os serviços e o atendimento?“, e “Como melhorar a gestão?“. Esses fatores são diretamente influenciados pela “estrutura burocrática e vertical do Estado, que tem uma enorme dificuldade de se comunicar em rede – ou na rede”, disse Amadeu.

Quem também marcou presença no primeiro dia de Transparência Hack Day foi jornalista e desenvolvedor Pedro Valente, que falou sobre a ferramenta Yahoo Query Language, que permite mecanizar um sistema de scrapping (ou ‘coleta’) de informações públicas na web.

O Transparência Hack Day continua no domingo, e ainda aceita a participação de novos integrantes. O clima na Casa da Cultura é bastante informal, basta se inscrever, chegar lá e se apresentar. As ideias ficam dispostas em dois quadros: adotadas (que já contam com uma equipe trabalhando no desenvolvimento) e “órfãs” (ideias ainda sem equipe, que qualquer um pode optar por participar).

A apresentação dos primeiros resultados acontece no fim da tarde de domingo, a partir das 16h. O evento também é transmitido pelo blog da Esfera, ou via streaming no endereço http://esfera.mobi/aovivo

