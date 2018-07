O blog Twitter Brasil existe desde 2008. Surgiu no começo da popularização do Twitter, para comentar o fenômeno dos microblogs. Os três responsáveis por manter o site não têm nenhuma relação com o Twitter – mas conseguiram autorização para usar o nome do blog.

Até aí, ok. Só que, para a Justiça brasileira, são os três jovens que administram o site que têm responsabilidade sobre a rede social no País. É que, pela segunda vez, eles foram notificados com um pedido de remoção de perfis falsos do Twitter. A notificação partiu do TRE/SP, sob pedido dos advogados da candidata ao senado Marta Suplicy.

O Twitter sequer tem escritório no Brasil, mas no pedido consta como ‘representado’: “provedor do Twitter, com escritório no Brasil representado por Raquel Camargo”.

“É impressionante como a justiça nacional interpreta os blogs, nesse processo conta que somos um blog e não o próprio Twitter, mas mesmo assim nos considera responsáveis”, escreveu em seu blog a jornalista Raquel Camargo, uma das autoras do blog.

Há dois anos o blog chegou a sair do ar por causa de um pedido de remoção de coneúdo feito pelo TRE do Ceará. O motivo era parecido: uma candidata à prefeitura pediu a remoção de um perfil falso.

“Só fico me perguntando se a cada dois anos passaremos por isso”, escreveu Raquel.

Uma movimentação pela “libertação” do blog, chamada #freetwitterbrasil, já começou.

Atualização (18h50): pelo Twitter, Marta Suplicy avisa à Raquel que “houve mesmo um erro” e está retirando a ação: