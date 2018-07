Trent Reznor deleta conta no Twitter

O vocalista do Nine Inch Nails, Trent Reznor, deletou sua conta no Twitter, que era seguida por cerca de 645 mil pessoas. O músico, conhecido por saber usar a web 2.0 para divulgar sua banda, diz estar farto das redes sociais. “É uma pena que os idiotas dominam as redes de relacionamentos”, disse ele ao pôr fim ao seu perfil no site de microblogging.

23/07/2009 | 13h00

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo