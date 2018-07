Três altos executivos do Yahoo estão deixando a empresa em mais um êxodo que pode gerar problemas para a atual presidente executiva Carol Bartz, enquanto ela tenta trazer de volta o dinamismo para a companhia no fim de seu segundo ano no Yahoo.

O Yahoo anunciou as saídas dos executivos na quinta-feira, 30, à noite confirmando os rumores publicados no site de tecnologia All Things Digital.

Os executivos que estão de saída são: Hilary Schneider, vice-presidente executiva de publicidade do Yahoo nos Estados Unidos, David Ko, vice-presidente sênior responsável pala audiência de dispositivos móveis, e Jimmy Pitaro, vice-presidente da divisão de notícias, esportes e finanças, as seções com mais visitas do Yahoo.

“Estas são algumas das pessoas mais importantes da empresa”, disse o analista da Standard and Poor’s, Scott Kessler. “Isto, definitivamente, vai pressionar ainda mais Carol Bartz”, advertiu.

Bartz, conhecida por seus discursos ousados e às vezes profanos, tem reduzido os custos para tentar encontrar uma maneira de fazer que as pessoas passem mais tempo no portal do Yahoo.

Com os eforços, Bartz abandonou a esperança de alcançar o Google no lucrativo mercado de buscas. A maior parte da tecnologia de buscas da empresa foi substituída pela do Bing, da Microsoft.

Ainda que os analistas tenham aplaudido Bartz por colocar mais disciplina no Yahoo, sua estratégia tem provocado poucos resultados. Os anunciantes seguem gastando mais no Google e no Facebook, deixando o Yahoo com uma estagnação dos resultados financeiros desde os predecessores de Bartz, o ex-magnata do cinema Terry Semel e o cofundador da empresa Jerry Yang.

