Um tribunal na região de Khabarovsk, na Rússia, ordenou que um provedor de acesso local, Rosnet, bloqueasse o acesso ao YouTube, a três bibliotecas virtuais e a um site que arquiva páginas da web deletadas.

A blogosfera russa protestou contra as medidas. O site foi banido por causa de um vídeo públicado de conteúdo extremista. Os outros sites - Web.archive.org, Lib.rus, Thelib.ru e Zhurnal.ru – continham cópias de Mein Kampf, de Hitler.

Um engenheiro do provedor Rosnet disse que a empresa sugeriu aos promotores que contatassem os sites envolvidos para pedir que o material considerado ofensivo fosse tirado do ar, mas os promotores não ouviram os apelos.

A China, o Paquistão, a Turquia e o Irã também já baniram o YouTube. No Brasil, o YouTube também já ficou fora do ar por causa de uma decisão judicial: a modelo Daniela Cicarelli pediu que o site fosse retirado depois que um vídeo dela com o namorado se espalhou pela internet.