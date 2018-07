A empolgação dos colecionadores de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 impregnou o mundo virtual a ponto de dois programadores resolverem facilitar a vida de quem sofre para encontrar aquela figurinha difícil, seja qual for a faixa etária do aficionado.

Iraê Brasil e Leonardo Prado não são colecionadores e nem acompanham futebol, mas observaram como a coisa estava bombando no Twitter e desenvolveram o CollectAlbum.com, um site criado com base no Twitter em que o usuário faz login usando sua conta do site e lá pode marcar as figurinhas que tem e as que não tem, visualizar na lista de seguidores as figurinhas dos amigos e então agendar encontros para promover a troca dos cromos.

“Fiz a primeira versão do site em um fim de semana e na segunda-feira (19 de abril) mostramos para umas cinco pessoas. Elas começaram a divulgar e no fim o dia já eram mais de 20. Hoje temos pouco mais de 1.800 usuários”, conta Iraê. Ele acha que parte do sucesso do álbum de figurinhas da Copa se deve à divulgação espontânea da brincadeira nas redes sociais. “Só é interessante colecionar se você sabe que mais pessoas colecionam”, completa. “Vejo o CollectAlbum como uma ferramenta social. É uma ferramenta que aproveita a rede que já existe”.

A integração inicial do Twitter com o sistema criado por ele foi feita em apenas 2 horas. “Usamos o Twitter porque ele tem uma API mais flexível do que o Orkut e o Facebook”, explica. Ele pretende traduzir o CollectAlbum para o inglês e ampliar o sistema para abranger outros álbuns de figurinhas. “Espero ajudar a acabar com os álbuns incompletos!”