No TrocandoLivros.com, você cadastra os livros que está disposto a trocar e espera até que alguém solicite um título. Você envia e ganha créditos para solicitar um livro que lhe interesse, de qualquer outro usuário. Mandou um livro, pode pedir outro. Mas também é possível comprar créditos de troca, se você não tiver nenhum livro para dar e quiser solicitar algum, por R$ 14,90.

O site tem mais de 20 mil títulos de vários gêneros disponíveis, inclusive best-sellers e livros raros, mas também livros de auto-ajuda (muitos deles). A interface e o sistema de cadastro são bem simples: você digita o ISBN, registro nacional que fica na contra-capa do livro, e o site já exibe as informações se aquele título já tiver cadastrado. Mas a maioria dos perfis peca por não descrever o estado do livro pedido.

Falta também um sistema que exiba os livros mais legais, com um só clique – uma seleção baseada em algumas listas de mais vendidos, por exemplo. O TrocandoLivros informa que tem uma política de checagem de envio que funciona da seguinte forma: se o livro não for enviado, quem solicitou avisa e o crédito é devolvido. Mas não informa como lida com impasses e possíveis fraudes. Talvez um sistema de qualificação dos “trocadores” também fosse uma boa ideia.