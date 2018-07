Por Guilherme Werneck

Como não dá para esperar que o nó górdio dos diretos autorais que emperra a entrada mais pesada da loja do iTunes no Brasil seja resolvido tão cedo, é preciso ter uma conta americana para aproveitar ao máximo o iPad.

Só assim dá para alugar filmes, comprar séries e longa metragens, músicas, livros, revistas e alguns aplicativos. Como o iPad é uma central de entretenimento pessoal, sem acesso ao que a Apple oferece de produtos culturais o uso do tablet fica sem graça.

Para criar uma conta americana sem um cartão de crédito emitido nos EUA, é preciso usar gift cards (cartões de presente) da Apple. Esses cartões são vendidos nas lojas da Apple, mas alguns sites disponibilizam o número do cartão por e-mail, cobrando um certo ágio pelo serviço. É o caso do BraziliaPilot.com, que, inclusive, aceita pagamento via Pay Pal, mais seguro do que dar diretamente o número do seu cartão de crédito.

Para usar o gift card é preciso ter uma conta americana. Você pode criá-la de maneira simples. Fazendo uma nova conta na Apple, sem informar o número do cartão de crédito e preenchendo o campo de endereço com um local que exista nos EUA.

Não deixe de fazer esse truque antes de sincronizar o iPad com o seu iTunes, pois se resolver trocar a sincronização do iPad com uma determinada conta, vai perder todos os aplicativos já baixados até então.

TOP 5 APPS

1. Flipboard

Transforma seus feeds de Twitter e Facebook em uma “revista social”. Grátis.

2. Wired

A revista entendeu bem rápido a graça de fazer uma revista multimídia no iPad. US$ 3,99 por edição.

3. Marvel Comics

O iPad parece ter sido criado para ler gibis, e os da Marvel são indispensáveis. O app é grátis, as revistas saem por US$ 1,99.

4. Kindle

O app do e-reader da Amazon é correto para ler, mas o que faz a diferença é o acervo da loja. Grátis.

5. Air Video

Faz streaming pela sua rede interna ou pela web dos vídeos que estão no seu computador para o iPad. US$ 2,99.

