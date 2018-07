Algumas semanas atrás, minha filha de 12 anos pediu meus conselhos para um vídeo que ela queria fazer. O conceito dela era tão elaborado e envolvia tantas cenas diferentes que eu cheguei a duvidar que fosse possível produzi-lo — a não ser que ela usasse um fundo verde e filmasse tudo no porão.

O fundo verde, como todos sabem, é o truque mais antigo do manual de cinema. Pense num filme que tenha uma cena surpreendente, do tipo que nos leva a perguntar “como eles conseguiram filmar aquilo?” — Missão Impossível, Avatar, Matrix, etc. — e eu indicarei as cenas que foram feitas usando a boa e velha técnica do fundo verde.

Para fazê-la funcionar, filmamos o ator diante de um fundo verde de cor forte – pode ser um tecido verde ou uma parede pintada. Então, importamos o vídeo para o computador, e os duendes de software que habitam a máquina substituem cada pixel verde pelo fundo de sua escolha, como uma fotografia ou um vídeo que tenha sido feito num outro momento ou num outro lugar. Quando o truque é bem executado, o público nem suspeita que o ator não estava de fato na Torre Eiffel, no topo do Kilimanjaro ou na Lua.

Mas a chave do sucesso está no “bem executado”. É incrivelmente difícil fazer com que as cenas feitas com fundo verde funcionem como o esperado. Se o tecido verde usado como fundo tiver a superfície amassada, se o ator projetar sua sombra no fundo ou se a luz lançada sobre o ator não tiver a mesma orientação que aquela existente na imagem de fundo, a ilusão é arruinada. (Já reparou na cena final de Caçada ao Outubro Vermelho? O recurso do fundo verde é tão mal executado que temos a impressão de que a cabeça de Sean Connery foi emoldurada com giz de cera colorido.)

Assim, como seria de se imaginar, meu sucesso no uso de kits caseiros de fundo verde foi bastante variado. Pendurar um simples tecido verde no fundo não costuma dar muito certo. É preciso iluminar o pano de maneira absolutamente simétrica, algo que exige um mínimo de duas lâmpadas montadas sobre pedestais, para evitar a formação de sombras. Então, é preciso iluminar o ator, o que costuma exigir uma terceira fonte de luz. E, se a cena exigir que o ator ande, será necessário um segundo pano verde no chão (a alternativa é pintar o chão).

Depois de anos mexendo com kits amadores, decidi que era hora de descobrir o quanto custa um kit profissional de fundo verde. Eu precisava de um para o projeto de minha filha e, ao longo dos anos, não foram poucas as ocasiões em que desejei ter um kit desses para meus próprios projetos em vídeo.

Assim, consultei sites voltados para a produção de fotos e vídeos como bhphotovideo.com e adorama.com. Como eu imaginava, os kits profissionais, contendo tanto o fundo quanto as luzes, custa de US$ 1.300 para cima. (Sozinho, um tecido verde de 1,8 metro X 1,8 metro com moldura custa US$ 675.) Mas bem ali, escondido entre os kits mais caros, vi algo que no momento me pareceu um erro de digitação: um conjunto completo de fundo verde — tela de 2,75 metros por 3 metros, tecido secundário de 1,5 metro por 2,1 metros, duas lâmpadas de 500 watts com difusores de 50 centímetros, dois pedestais retráteis de 2,1 metros, um programa que ensina técnicas de fundo verde e realiza o recorte do ator — por US$ 250.

Mas a esmagadora maioria das opiniões dos compradores era favorável. Todos eles pareciam chocados ao ver que um equipamento de tamanha qualidade pudesse custar tão pouco.

Assim sendo, encomendei um kit daquele.

O produto se chama Westcott uLite Green Screen Lighting Kit. Tudo cabe numa caixa surpreendentemente pequena, e cada peça vem cuidadosamente dobrada no interior dela. No porão da nossa casa, estendi a tela de 2,75 metros por 3 metros usando seus ilhoses e a tubulação hidráulica que corre pelo teto. Foi fácil montar os pedestais das lâmpadas, resistentes e extremamente fáceis de posicionar e ajustar. Com um deles de cada lado do fundo verde, tive diante de mim um fundo perfeito, livre de imperfeições e simetricamente iluminado.

Usei uma terceira fonte de luz (que eu já tinha) para iluminar meu ator — minha filha –, mas pode-se usar a luz ambiente, luminárias de mesa, qualquer coisa.

O único desapontamento foi o fundo menor, secundário. Simplesmente não consegui eliminar dele os vincos deixados pela maneira com a qual ele veio dobrado na embalagem, mesmo depois de passá-lo a ferro por 25 minutos. Como as opiniões dos compradores citam este defeito, não posso acreditar que a Westcott não tenha resolvido o problema.

Seja como for, as cenas de minha filha produzidas usando o fundo verde funcionaram perfeitamente desde a primeira tentativa. O vídeo pode ser jogado no iMovie, no Final Cut, no Adobe Premiere — quase todos os softwares decentes de edição de vídeo contam com um recurso para a montagem com fundo verde. Ela usou o Final Cut X, que torna extremamente fácil a substituição de um fundo verde por um vídeo diferente no segundo plano, possibilitando ajustes no resultado final e até a movimentação, o redimensionamento ou o corte pontual do ator do vídeo. (Exemplo: ela queria dar a impressão de que estava andando atrás de um carro estacionado que estava no vídeo exibido ao fundo; bastou cortar a imagem do corpo dela até a altura dos ombros para obter este efeito com facilidade.)

É claro que não há muitas pessoas para quem um kit de fundo verde seja necessário. Mas, para os cineastas iniciantes ou de nível intermediário que precisam deste recurso, considero o produto da Westcott uma oferta irrecusável.

/TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

* Publicado originalmente em 29/12/2011.