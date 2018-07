LOGIN | Ned Desmond, diretor de operações do TechCrunch

Há pouco mais de dois anos o executivo Ned Desmond foi contratado pela AOL para cuidar das finanças do TechCrunch. Repórter experiente com passagem pelas revistas Time e Fortune, Desmond falou ao Link sobre o sucesso do TechCrunch Disrupt.

Como foi criado o TechCrunch?

O TechCrunch começou como um blog em 2005. O evento surgiu porque anúncios não são um meio de remuneração muito forte na internet e precisávamos de outra fonte de receita. Primeiro fizemos eventos pequenos até realizar o primeiro Disrupt, em 2011. As startups que lançaram seus negócios durante o TechCrunch já levantaram US$ 2,4 milhões em investimentos e 50 já registraram exits (quando o investidor consegue recuperar investimento pela venda da empresa ou abertura de capital).

Qual o objetivo do evento?

Somos totalmente voltados para as startups. Tudo é desenhado para trazer mais audiência para elas. Desenvolvemos ao longo dos anos diversos produtos pra elas, como por exemplo, o CrunchBase que é uma base de dados sobre as startups, eventos em diversas cidades e em outros países na Euriopa. Também realizados eventos nas cidades com um dia e meio de duração com parceiros. O evento de Sao Francisco acabou se tornando mais importante porque aqui temos porta-vozes importantes mais perto.

Pretendem levar para mais países como o Brasil?

Com certeza. Ainda não fomos para Israel, Brasil e a Escandinávia, que são locais bem importantes para o mercado de startups. Somos um time pequeno.

Quais os principais casos de sucesso?

Creio que o Dropbox e a Mint. Mas muita gente que hoje é influente já esteve no TechCrunch. O cofundador do Instagram, Kevin Systrom, andava muito aqui pelos corredores (do evento) antes de fazer sucesso. O Travis (Kalanick, presidente executivo do Uber) este ano foi uma das principais atrações no palco, mas já esteve aqui com outra empresa há anos atrás. Essa é a melhor parte do nosso trabalho, ver as empresas se darem bem, crescerem, conhecer pessoalmente as pessoas certas e anos depois vê-las no nosso palco principal.

Por que o evento se tornou tão importante?

Hoje quem vai ao palco principal do TechCrunch são investidores, e para as startups isso é importate porque elas querem saber o que eles pensam, onde desejam investir e mais detalhes sobre suas estratégias, e os fundadores de empresas. Contamos suas histórias e dividimos experiencias com elas o que é importante para estimular a inovação.