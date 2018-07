O iPad divide opiniões até mesmo aqui no Link, mas isso é só mais um motivo para oferecermos a cobertura mais completa do novo tablet da Apple. Você acompanha desde o começo da pequena fila e o desencaixotamento do aparelho, até sua destruição total – seja ela com fins científicos ou por pura diversão.

Apesar da imprensa americana ter elogiado o iPad, as críticas não passaram em branco – como o preço dos games, por exemplo. Com apenas alguns dias de seu lançamento, o tablet já foi alvo de hackers e causou inveja no resto do mundo.

Uma das maiores críticas – a de que o tablet só poderia executar um programa por vez -, no entanto, já foi por terra com o anúncio da função multitarefa durante o lançamento do iPhone OS 4, novo sitema operacional do celular da Apple.

Também já é possível ler o Estadão no iPad, além de 30 mil livros gratuitos que fazem parte do acervo do projeto Gutenberg. O Gmail também já está lá, assim como alguns dos principais seriados da TV americana – como Modern Family, que fez até um episódio especial sobre o gadget.

Com todo esse conteúdo, já dá para as 450 mil pessoas que já compraram o aparelho começarem a brincar. E também para as concorrentes da Apple se preocuparem.

